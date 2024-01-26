Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
10:01
Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”
Seren Serengil'in Seda Sayan'a sarf ettiği sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. İki ünlü isim arasında sular bir türlü durulmuyor. Seren Serengil, Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serengil, "Benim doktorlara gidiyorsun, 'aynısını yapın' diyorsun." diye konuştu. Seren Serengil'in zehir zemberek sözlerine bakalım Seda Sayan ne yanıt verecek! İşte merak edilen tüm detaylar…