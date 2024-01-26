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Haberler Galeri Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:01

Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”

Seren Serengil'in Seda Sayan'a sarf ettiği sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. İki ünlü isim arasında sular bir türlü durulmuyor. Seren Serengil, Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serengil, "Benim doktorlara gidiyorsun, 'aynısını yapın' diyorsun." diye konuştu. Seren Serengil'in zehir zemberek sözlerine bakalım Seda Sayan ne yanıt verecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor… Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini söyledi.

Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”

Serengil, Sayan'ın kendi doktoruna gittiğini ve aynı estetikleri yaptırmak istediğini iddia etti.

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Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”

Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Seren Serengil, Seda Sayan ile bir fotoğraf paylaşarak ünlü şarkıcının kendisine benzemek için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”

1.7 milyon takipçisi olan Seren Serengil, Seda Sayan ile ilgili şunları söyledi:

Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Benim doktorlara gidiyorsun”

"Seda ablacım Ajda nasıl 75 yaş üstü en beğendiğim kadınsa sen de 65 yaş üstü en beğendiğim kadınların başında geliyorsun..."

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