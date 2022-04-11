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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün'den akıllara Umut Evirgen'i getiren olay paylaşım!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 11:45

Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün'den akıllara Umut Evirgen'i getiren olay paylaşım!

Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl işletmeci Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Tuba Büyüküstün, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. 2019 yılındaki günlüğünden bir sayfa paylaşan güzel oyuncuya, "Umut Evirgen'i mi özledi?" şeklinde yorumlar yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün dikkat çeken o paylaşımı...

Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün’den akıllara Umut Evirgen’i getiren olay paylaşım!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.

Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün’den akıllara Umut Evirgen’i getiren olay paylaşım!

5,4 milyon takipçili hesabından yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Büyüküstün, hikayesine yaptığı son eklemeyle yine adından söz ettirdi.

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Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün’den akıllara Umut Evirgen’i getiren olay paylaşım!

Güzel oyuncu, şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini 2020'de bitirmişti.

Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün’den akıllara Umut Evirgen’i getiren olay paylaşım!

Uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı.

Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün’den akıllara Umut Evirgen’i getiren olay paylaşım!

"SEVGİLİM, NASIL ÖZLEMİŞİM"

Büyüküstün önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada ise şu sözler yazıyordu:

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