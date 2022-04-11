Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:35
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
11:45
Serenay Sarıkaya görmesin! Tuba Büyüküstün'den akıllara Umut Evirgen'i getiren olay paylaşım!
Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl işletmeci Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Tuba Büyüküstün, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. 2019 yılındaki günlüğünden bir sayfa paylaşan güzel oyuncuya, "Umut Evirgen'i mi özledi?" şeklinde yorumlar yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün dikkat çeken o paylaşımı...