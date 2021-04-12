Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 05:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 05:58

ile mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın ile yaşadığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın 'nda teknede birlikte görüntülendi. Haklarında çıkan aşk dedikodularına Serenay Sarıkaya'dan yanıt gecikmedi. İşte ünlü oyuncudan gelen Haldun Demirhisar açıklaması …

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!

'nın iş insanı ile yaşadığı iddialarının ardından ünlü oyuncudan yanıt geldi: Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır...

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!

'nın, iş insanı ile yaşadığı iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!

İkilinin, 'nda teknede birlikte görülmesi üzerine haklarında çıkan dedikodularına oyuncudan yanıt gecikmedi.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!

Güzel oyuncu, Instagram üzerinden yaptı:

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına jet yanıt!

"Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan haberi asılsızdır.

SON DAKİKA