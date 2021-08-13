Serenay Sarıkaya iskele pozu ile güzelliğini konuşturdu! Serenay Sarıkaya’nın tarzına beğeni yağdı...

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya'nın, 'Şahmeran' isimli internet dizisinde rol almayı kabul etttiği öğrenilmişti. Ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya, iskelede bikinisi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Serenay Sarıkaya'nın iskele pozu ve sosyal medya hesabından yaptığı büyüleyici paylaşımlar...