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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 23.07.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 14:06

Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya'nın, 'Şahmeran' isimli internet dizisinde rol almayı kabul etttiği öğrenilmişti. Ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya, iskelede bikinisi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Serenay Sarıkaya'nın iskele pozu ve sosyal medya hesabından yaptığı büyüleyici paylaşımlar...

Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya'nın, 'Şahmeran' isimli internet dizisinde rol almayı kabul etttiği öğrenilmişti.

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Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!

Ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!

Serenay Sarıkaya, iskelede bikinisi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya iskele pozu ile mest etti! Bikinisi ile iskele pozu veren Serenay Sarıkaya güneşi kıskandırdı!

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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