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derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi! Yine stilini konuşturdu!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. Serenay'ın paylaşımını görenler 'Stilini konuşturdu' yorumlarında bulun. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada . Serenay Sarıkaya'nın hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte merak edenler için güzel oyuncunun, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği cesur pozları …

Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 14:01
Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi! Yine stilini konuşturdu!

Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri olan ve ile olan ayrılığı gündeminde çok konuşulan yine oldu.

Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi! Yine stilini konuşturdu!

Yeni bir proje ile ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan şu sıralar paylaşımlarıyla gündemde.

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Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi! Yine stilini konuşturdu!

şu sıralar sosyal medyada bolca vakit geçiriyor.

Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi! Yine stilini konuşturdu!

Instagram hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu kendine hayran bıraktı.

Serenay Sarıkaya kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi! Yine stilini konuşturdu!

hem özel hayatı hem de kariyer hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

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