Serenay Sarıkaya yine stilini konuşturdu! Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile büyüledi!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Cem Yılmaz ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu. Serenay'ın paylaşımını görenler 'Stilini konuşturdu' yorumlarında bulun. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serenay Sarıkaya'nın hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte merak edenler için güzel oyuncunun, kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği cesur pozları …