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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 18:23

Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı dizi final yapar yapmaz tatile çıktı. Bali'ye giden Serenay Sarıkaya, tatilden paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni kazandı. Geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya'dan takipçilerine Bali'den öpücüklü fotoğraf geldi. Bugün ise ünlü oyuncu, makyajsız halini hayranlarının beğenisine sundu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada ilgi toplayan o pozları!

Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!

Yaşadığı ilişkilerle gündem olmayı başaran Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.

Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!

BALİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alan oyuncu, Bali tatilinden kareleri hayranlarıyla paylaştı.

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Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!

BALİ'DEN ÖPÜCÜKLÜ FOTOĞRAF

Geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya'dan takipçilerine Bali'den öpücüklü fotoğraf geldi.

Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bugün ise ünlü oyuncu, makyajsız halini hayranlarının beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!

İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada ilgi toplayan o pozları!

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