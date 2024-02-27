Giriş Tarihi: 27.02.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
18:23
Serenay Sarıkaya’dan makyajsız yepyeni poz! İşte Serenay Sarıkaya’nın beğenilen o pozları!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı dizi final yapar yapmaz tatile çıktı. Bali'ye giden Serenay Sarıkaya, tatilden paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni kazandı. Geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya'dan takipçilerine Bali'den öpücüklü fotoğraf geldi. Bugün ise ünlü oyuncu, makyajsız halini hayranlarının beğenisine sundu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada ilgi toplayan o pozları!