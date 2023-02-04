Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar! "Yangın yeri buralar" Partneri Burak Deniz de Serenay'ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 07:06

Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar! "Yangın yeri buralar" Partneri Burak Deniz de Serenay'ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Aile dizisi ile dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya son olarak adını dijital bir platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisi ile duyurdu.Serenay Sarıkaya gün geçmiyor ki sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olmasın. Aşklar, işleri, açıklamaları her zaman olay olan Serenay Sarıkaya bu defa cesur pozları ile yürek hoplattı. Serenay Sarıkaya'nın vücudunu saran mini elbisesi ile verdiği olay pozlarına yorum yağdı. Serenay Sarıkaya'nın güzelliğine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Burak Deniz oldu. Fiziği ile tam not alan Serenay Sarıkaya'nın pozlarına "Yangın yeri buralar", "Serenay tutulması", "Yakıyorsun Serenay" yorumları yapıldı...

Serenay Sarıkaya’dan olay pozlar! Yangın yeri buralar Partneri Burak Deniz de Serenay’ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı ayna pozu ile doğal güzelliğini sergileyen Serenay Sarıkaya'dan hayran bırakan yeni pozlar geldi. Güzel oyuncu cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Serenay Sarıkaya’dan olay pozlar! Yangın yeri buralar Partneri Burak Deniz de Serenay’ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Serenay Sarıkaya'nın güzelliğine Şahmaran dizisinden partneri yakışıklı oyuncu Burak Deniz de kayıtsız kalamadı. Burak Deniz, beğeni yağan pozlara "Vay canına" yorumunda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya’dan olay pozlar! Yangın yeri buralar Partneri Burak Deniz de Serenay’ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Serenay Sarıkaya bu defa cesur pozları ile yürek hoplattı. Serenay Sarıkaya'nın vücudunu saran mini elbisesi ile verdiği olay pozlarına yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya’dan olay pozlar! Yangın yeri buralar Partneri Burak Deniz de Serenay’ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Fiziği ile tam not alan Serenay Sarıkaya'nın pozlarına "Yangın yeri buralar", "Serenay tutulması", "Yakıyorsun Serenay" yorumları yapıldı...

Serenay Sarıkaya’dan olay pozlar! Yangın yeri buralar Partneri Burak Deniz de Serenay’ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Aşk defteri oldukça kabarık olan 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya, eski aşklarına adeta selam çaktı!

SON DAKİKA