Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar! "Yangın yeri buralar" Partneri Burak Deniz de Serenay'ın güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Aile dizisi ile dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya son olarak adını dijital bir platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisi ile duyurdu.Serenay Sarıkaya gün geçmiyor ki sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olmasın. Aşklar, işleri, açıklamaları her zaman olay olan Serenay Sarıkaya bu defa cesur pozları ile yürek hoplattı. Serenay Sarıkaya'nın vücudunu saran mini elbisesi ile verdiği olay pozlarına yorum yağdı. Serenay Sarıkaya'nın güzelliğine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Burak Deniz oldu. Fiziği ile tam not alan Serenay Sarıkaya'nın pozlarına "Yangın yeri buralar", "Serenay tutulması", "Yakıyorsun Serenay" yorumları yapıldı...