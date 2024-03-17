Giriş Tarihi: 17.03.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
20:03
Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!
'Aile' dizisi sona erer ermez tatile çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün bir markanın etkinliğine katılan Serenay Sarıkaya, Seul'deki tarzıyla en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ünlü oyuncu buradan Tokyo'ya geçti. Serenay Sarıkaya buradan da fotoğraflar paylaşarak adından söz ettirdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın Tokyo paylaşımları!