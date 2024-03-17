Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

TOKYO'DAKİ PAYLAŞIMLARI DA ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncunun Tokyo paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

"ULUSAL AURA BAKANIMIZ"

Bazı takipçiler yorumlarında, "Tokyo şu an nasıl bir mücevher barındırdığını biliyor mu acaba" ve "Ulusal aura bakanımız" gibi yorumlarda bulundu.