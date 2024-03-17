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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 20:03

Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

'Aile' dizisi sona erer ermez tatile çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün bir markanın etkinliğine katılan Serenay Sarıkaya, Seul'deki tarzıyla en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ünlü oyuncu buradan Tokyo'ya geçti. Serenay Sarıkaya buradan da fotoğraflar paylaşarak adından söz ettirdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın Tokyo paylaşımları!

Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolleri paylaştığı 'Aile' dizisi sona eren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlülerden.

Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

'SEUL TARZI' ÇOK KONUŞULDU

Ünlü bir markanın etkinliği için Seul'e giden ünlü oyuncu, tarzıyla çok konuşuldu.

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Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

TOKYO'YA GEÇTİ!

Bugün ise ünlü oyuncu Tokyo'ya geçti ve oradan pozlar paylaştı.

Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

TOKYO'DAKİ PAYLAŞIMLARI DA ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncunun Tokyo paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

"ULUSAL AURA BAKANIMIZ"

Bazı takipçiler yorumlarında, "Tokyo şu an nasıl bir mücevher barındırdığını biliyor mu acaba" ve "Ulusal aura bakanımız" gibi yorumlarda bulundu.

Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!

İşte Serenay Sarıkaya'nın Tokyo paylaşımları!

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