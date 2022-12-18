Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:25
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
07:28
Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş'ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...
Rol aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Ceyda Ateş, geçirdiği burun operasyonlarından ağzı yananlardan. Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sekiz yıl önce sette yaşadığı kazayı hiç unutmadı. Bir kez burun estetiği yaptıran ve istediği görünüme kavuşan Ceyda Ateş, ekiple gittiği kutlama yemeğinde burnuna aldığı darbe sonucunda 3 kez daha ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Oyuncu, "Hâlâ burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" dedi.