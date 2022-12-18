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Haberler Galeri Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş'ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 07:28

Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş'ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

Rol aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Ceyda Ateş, geçirdiği burun operasyonlarından ağzı yananlardan. Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sekiz yıl önce sette yaşadığı kazayı hiç unutmadı. Bir kez burun estetiği yaptıran ve istediği görünüme kavuşan Ceyda Ateş, ekiple gittiği kutlama yemeğinde burnuna aldığı darbe sonucunda 3 kez daha ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Oyuncu, "Hâlâ burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş’ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra eşinin işleri nedeniyle Amerika'ya yerleşen Ateş, dizi ve sinema çekimleri için sürekli Türkiye'ye gidip geliyor.

Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş’ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

Rol aldığı projelerle bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Ateş, geçirdiği burun operasyonlarından ağzı yananlardan.

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Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş’ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

Uzun yıllar önce burnuna estetik yaptıran ve istediği görünüme kavuşan oyuncunun, sette yaşadığı kaza kabusa dönüştü.

Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş’ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

O dönem rol aldığı dizinin kutlama yemeğinde bir kişinin dirseği burnuna çarpınca ömrü boyunca unutamayacağı bir olay yaşamış oldu.

Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş’ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

Ateş, tam 3 kez ameliyat masasına yatarak burnunu düzeltmeye çalıştı. Ünlü oyuncu, "Hala burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

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