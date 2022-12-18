Set kazası kabusu oldu! Ceyda Ateş’ten estetik itirafı: Hâlâ burnumdan memnun değilim ama korkuyorum...

Ateş, tam 3 kez ameliyat masasına yatarak burnunu düzeltmeye çalıştı. Ünlü oyuncu, "Hala burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.