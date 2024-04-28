Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
11:24
Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!
Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz. Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi...