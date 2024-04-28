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Haberler Galeri Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:24

Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vurmuş dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Bir çocuğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz. Takipçilerine bol bol spor paylaşımlarında bulunan Sevda Dalgıç'ın kaslı vücudu övgüleri topluyor. İşte estetik operasyon geçirdiği de belli olan Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi...

Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Bir çoğu büyük yapımlarla oyunculuğa devam ederken içlerinden bazıları ise ortalarda hiç görünmüyor. Merak edilen isimlerden biri de Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge oldu.

Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!

SEKTÖR ÇOK DEĞİŞMİŞ

Sevda Dalgıç Nişantaşı'nda görüntülendi. "Biraz uzaklardaydım" diyen oyuncu, "Biraz piyasadan koptum gibi... Sağlıklıyım ve iyiyim. Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi veriyorum. Sektörde ise piyasa aynı kişiler üzerinden dönüyor. Bülent Çetinaslan ve birçok arkadaşımın oyunculuğunu beğeniyorum ama iş bulamıyorlar. Döngü değişik. Eskiden daha farklıydı. Eskiden cast seçimi karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuk ve popülerlik başka bir şey. Artık fazla Türk dizisi izlemiyorum. Çok sevdiğim ve beğendiğim oyuncu arkadaşlarım var ama ekranda göremiyorum. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var" diye konuştu.

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Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!

Kaslı vücudu ile şoke eden Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son hali inanılmaz.

Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!

Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge ise geçtiğimiz yıllarda Avlu dizisinde yer almış değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Sevda Dalgıç’ın kaslı vücudu olay! Arka Sıradakiler’in asi kızı Özge değişimiyle dudak uçuklattı!

Sevda Dalgıç'ın son hali görenleri oldukça şaşırtıyor.

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