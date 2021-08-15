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Haberler Galeri Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 15.08.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 12:48

Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor. Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Hande Erçel son olarak sevgilisi Kerem Bürsin ile çıktığı tatilde yeşil bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Hande Erçel'in bikinili pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Hande Erçel'in güzelliğini konuşturduğu bikinili pozu...

Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel’den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel’den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!

Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor.

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Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel’den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel’den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!

Hande Erçel son olarak sevgilisi Kerem Bürsin ile çıktığı tatilde yeşil bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatilde olan Hande Erçel’den yeni pozlar... Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü!

Hande Erçel'in bikinili pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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