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Haberler Galeri Sevilen oyuncu Mahir İpek'in endişeli bekleyişinde mutlu son! "Hepiniz var olun"
Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 14:43

Sevilen oyuncu Mahir İpek'in endişeli bekleyişinde mutlu son! "Hepiniz var olun"

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası enkaz altında yakınları olan isimlerden biri de oyuncu Mahir İpek idi. Sevilen oyuncu Mahir İpek Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile depremde yeğenlerinin enkaz altında kaldığını belirtti. Mahir İpek'in endişeli bekleyişi güzel haberler ile son buldu. Mahir İpek enkazdan kurtarılan yeğenleri için teşekkür mesajı paylaştı.

Sevilen oyuncu Mahir İpek’in endişeli bekleyişinde mutlu son! Hepiniz var olun

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 13.24'ü gösterdiği sırada bu kez Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Depremin Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. İlk depremde hasar gören pek çok bina bu ikinci depremde tamamen yıkıldı.

Sevilen oyuncu Mahir İpek’in endişeli bekleyişinde mutlu son! Hepiniz var olun

Oyuncu Mahir İpek da Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile depremde yeğenlerinin enkaz altında kaldığını belirtti.

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Sevilen oyuncu Mahir İpek’in endişeli bekleyişinde mutlu son! Hepiniz var olun

"YEĞENLERİMİN TAMAMI KURTARILDI"

Bir saat sonra yeni bir açıklama yapan Mahir İpek, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" mesajını yazdı.

Sevilen oyuncu Mahir İpek’in endişeli bekleyişinde mutlu son! Hepiniz var olun

"KALANLAR İÇİN SAVAŞIYORLAR"

Ünlü isim, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı, kalanlar için çalışıyorlar. Size ve sin gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sevilen oyuncu Mahir İpek’in endişeli bekleyişinde mutlu son! Hepiniz var olun

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli deprem ile sarsıldı.

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