Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:40
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
14:43
Sevilen oyuncu Mahir İpek'in endişeli bekleyişinde mutlu son! "Hepiniz var olun"
Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası enkaz altında yakınları olan isimlerden biri de oyuncu Mahir İpek idi. Sevilen oyuncu Mahir İpek Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile depremde yeğenlerinin enkaz altında kaldığını belirtti. Mahir İpek'in endişeli bekleyişi güzel haberler ile son buldu. Mahir İpek enkazdan kurtarılan yeğenleri için teşekkür mesajı paylaştı.