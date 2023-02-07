Sevilen oyuncu Mahir İpek'in endişeli bekleyişinde mutlu son! "Hepiniz var olun"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 13.24'ü gösterdiği sırada bu kez Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Depremin Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. İlk depremde hasar gören pek çok bina bu ikinci depremde tamamen yıkıldı.