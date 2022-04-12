Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Pandemi döneminde hem erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral için düzenlediği hem de kendi doğum gününde verdiği partiler nedeniyle eleştirilen, son dönemde de özel hayatında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Şahin; son yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirdi.