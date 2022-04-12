Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Giriş Tarihi: 12.04.2022 10:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
10:37
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son dönemde Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan, ilişkisindeki olaylarla uzun süre gündemden düşmeyen Şevval Şahin; bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2020 yılının son aylarında katıldığı bir programda, "İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Fahrettin Koca kimdir?" sorularını bilememesiyle uzun süre konuşulan Şahin, bu kez ekler tatlısına "eclair" deyince dalga konusu oldu. Şahin'in paylaşımı sosyal medyada tiye alındı.