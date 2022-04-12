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Haberler Galeri Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere 'eclair' diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 10:37

Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere 'eclair' diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son dönemde Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan, ilişkisindeki olaylarla uzun süre gündemden düşmeyen Şevval Şahin; bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2020 yılının son aylarında katıldığı bir programda, "İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Fahrettin Koca kimdir?" sorularını bilememesiyle uzun süre konuşulan Şahin, bu kez ekler tatlısına "eclair" deyince dalga konusu oldu. Şahin'in paylaşımı sosyal medyada tiye alındı.

Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Tescilli güzel Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündemine sık sık damga vurmayı başarıyor.

Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Pandemi döneminde hem erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral için düzenlediği hem de kendi doğum gününde verdiği partiler nedeniyle eleştirilen, son dönemde de özel hayatında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Şahin; son yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirdi.

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Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan manken, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.

Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü.

Şevval Şahin yine dalga konusu oldu! Eklere ’eclair’ diyen ünlü manken sosyal medyada fena tiye alındı...

Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.

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