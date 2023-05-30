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Haberler Galeri Şeyma Subaşı ile eşi Meedo'ya balayında jest! Bali'de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:16

Şeyma Subaşı ile eşi Meedo'ya balayında jest! Bali'de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da evlendi. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, nikahtan sonra da Fas'ta düğün gerçekleştirdi. Günlerdir balayında olan çift, önce balayı için Japonya'ya gitti. Gözde ikili şimdilerde de Bali'de balayına devam ediyor. Son olarak Bali'den fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, arkadaşlarından gelen devasa jesti takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Bali'de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadı!

Şeyma Subaşı ile eşi Meedo’ya balayında jest! Bali’de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda muradına ermişti.

Şeyma Subaşı ile eşi Meedo’ya balayında jest! Bali’de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

İstanbul'da nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ile Meedo, Fas'ın Marakeş şehrinde de evlenmişti.

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Şeyma Subaşı ile eşi Meedo’ya balayında jest! Bali’de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

Nikahın ardından hızlı bir hamlede bulunan Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.

Şeyma Subaşı ile eşi Meedo’ya balayında jest! Bali’de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

3 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yapmıştı.

Şeyma Subaşı ile eşi Meedo’ya balayında jest! Bali’de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etmişti.

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