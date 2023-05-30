Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:16

Şeyma Subaşı ile eşi Meedo'ya balayında jest! Bali'de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadılar!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da evlendi. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, nikahtan sonra da Fas'ta düğün gerçekleştirdi. Günlerdir balayında olan çift, önce balayı için Japonya'ya gitti. Gözde ikili şimdilerde de Bali'de balayına devam ediyor. Son olarak Bali'den fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, arkadaşlarından gelen devasa jesti takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Bali'de aldıkları devasa hediyeyle poz vermelere doyamadı!