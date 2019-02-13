Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

da gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

'nın fotoğrafı tartışmalara yol açtı. kullanıcıları Subaşı'nın fit görünmek için karın estetiği yaptırdığını iddia etti. ile evliliği biten Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde hesabından bir gönderi paylaştı. Fotoğrafındaki karın çizgisi ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın da son estetik trendine uyup, dikine karın çizgisi yaptırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılar ise Subaşı'nın Photoshop sayesinde fit göründüğünü söyledi... Oyuncu ve model de geçtiğimiz yıllarda fit görünmek için karnına estetik yaptırmıştı.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 16:13
Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

ZARA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

ZARA

Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

ZARA

Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

ZARA

Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

DİDEM SOYDAN

Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

DİDEM SOYDAN

BİZE ULAŞIN