Şeyma Subaşı da Emily Ratajkowski gibi estetik trendine uydu! İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüsü

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı tartışmalara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın fit görünmek için karın estetiği yaptırdığını iddia etti. Acun Ilıcalı ile evliliği biten Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir gönderi paylaştı. Fotoğrafındaki karın çizgisi ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın da son estetik trendine uyup, dikine karın çizgisi yaptırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılar ise Subaşı'nın Photoshop sayesinde fit göründüğünü söyledi... Oyuncu ve model Emily Ratajkowski de geçtiğimiz yıllarda fit görünmek için karnına estetik yaptırmıştı.