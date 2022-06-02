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Haberler Galeri Shakira'ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:15

Shakira'ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!

Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Gerard Pique ile müzik dünyasının ünlü ismi Shakira'nın ihanet nedeniyle ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan Barcelonalı yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira cephesinde yaşananlar, İspanya'yı çalkaladı. Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve çiftin ayrılmak üzere oldukları öne sürüldü. İspanya basını, Shakira'nın yıldız oyuncu Pique'yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladığını ve ikilinin ayrılacağını yazdı. İşte detaylar...

Shakira’ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.

Shakira’ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!
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Shakira’ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!

Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan İspanyol futbolcu Gerard Pique ile şarkıcı Shakira'nın ilişkisinde şoke eden bir gelişme yaşandı.

Shakira’ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!

İspanya basını, Shakira'nın yıldız oyuncu Pique'yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladığını ve ikilinin ayrılacağını yazdı.

Shakira’ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!

İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'den ayrılma kararı aldı.

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