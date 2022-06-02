Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
11:15
Shakira'ya büyük darbe! İki çocuğunun babası Pique’yi, başka bir kadınla suçüstü yakaladı!
Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Gerard Pique ile müzik dünyasının ünlü ismi Shakira'nın ihanet nedeniyle ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan Barcelonalı yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira cephesinde yaşananlar, İspanya'yı çalkaladı. Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve çiftin ayrılmak üzere oldukları öne sürüldü. İspanya basını, Shakira'nın yıldız oyuncu Pique'yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladığını ve ikilinin ayrılacağını yazdı. İşte detaylar...