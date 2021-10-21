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Haberler Galeri Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural'a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:18

Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural'a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine adından söz ettirdi. Sibel Can programında giydiği siyah elbisesi ile verdiği siyah beyaz pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliği ile dikkat çeken Sibel Can'ın son pozlarındaki halleri kızı Melisa Ural'a benzetildi. İşte zarafeti ile kendine hayran bırakan ve verdiği kilolar sonrası "20 yaş gençleşmiş" yorumları yağan Sibel Can'ın siyah beyaz pozları ve sık sık benzerlik haberleri çıkan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...

Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural’a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine adından söz ettirdi.

Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural’a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!

Sibel Can programında giydiği siyah elbisesi ile verdiği siyah beyaz pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural’a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!

Güzelliği ile dikkat çeken Sibel Can'ın son pozlarındaki halleri kızı Melisa Ural'a benzetildi.

Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural’a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!

İşte zarafeti ile kendine hayran bırakan ve verdiği kilolar sonrası "20 yaş gençleşmiş" yorumları yağan Sibel Can'ın siyah beyaz pozları ve sık sık benzerlik haberleri çıkan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...

Sibel Can siyah beyaz pozları ile kızı Melisa Ural’a benzetildi! Sibel Can photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü!
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