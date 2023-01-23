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Haberler Galeri Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural'dan tatil pozu geldi!
Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:58

Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural'dan tatil pozu geldi!

Sanatçı Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, Florida pozu ile sosyal medyada beğeni topladı. Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'a aşk yaradı. Verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katan Melisa Ural'dan son olarak tatil pozu geldi. Melisa Ural'ın balkon pozuna annesi Sibel Can da kayıtsız kalmadı..Sibel Can ,kızı Melisa Ural'ın pozuna kalp emojisi koydu. İşte 28 yaşındaki Melisa Ural'ın güzelliğini konuşturduğu tatil pozu...

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural’dan tatil pozu geldi!

Sibel Can'ın 28 yaşındaki kızı Melisa Ural şimdilerde Florida'da tatilde. Gözlerden uzak büyüseler bile yaşları lerledikçe magazin haberler ile boy gösteren eski çiftin çocukları oldukça konuşuluyor. Özellikle Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural’dan tatil pozu geldi!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, bir süre önce genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural’dan tatil pozu geldi!

Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı alan genç çift ilk aşk pozlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti.

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural’dan tatil pozu geldi!

Abisi Engincan Ural'ın düğününe birlikte katılan genç aşıklar çok konuşulmuştu.

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural zarafetini konuşturdu! Melisa Ural’dan tatil pozu geldi!

Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'a aşk yaradı.

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