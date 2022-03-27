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Haberler Galeri Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün!
Giriş Tarihi: 27.03.2022 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 17:24

Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün!

Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak en doğal halini paylaştı. Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın makyajsız hali...

Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün!

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün!

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de dekolteli pozlarından vazgeçmiyor.

Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün!

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

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