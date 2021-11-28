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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’
Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 14:31

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ancak eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

Bir süredir eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştığı iddia edilen ve her seferinde bu haberleri yalanlayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıl eylül ayında boşandığı Keser'i affetti. Güzel oyuncu, barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları olan çift, geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

Sık sık kızları için bir araya gelen ve son dönemde yaptıkları paylaşımlarla kafa karıştıran 28 yaşındaki Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser (33), aralarındaki buzları eriterek; ilişkilerine bir şans daha verdi.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

Çift, barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Ersubaşı, paylaştığı bu fotoğrafa "Kalbim" notunu düştü. Mustafa Can Keser ise paylaşımın altına "Minik kuş geri döndü" yazdı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

Keser ise eski eşi ile verdiği benzer bir pozu, "Mis kokulum, can parçam" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareye kayıtsız kalmayan Ersubaşı ise gönderiye "Can parçam" yorumunu yaptı.

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