Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’den olaylı bir şekilde boşanmıştı! ‘Minik kuş geri döndü’

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ancak eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.