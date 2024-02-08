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Haberler Galeri Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:38

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

Herkes onu "Sihirli Annem" dizisinde Tuğçe karakteriyle tanıdı. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olan Damla Ersubaşı, 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın gün geçtikçe daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı bir programda estetiklerini itiraf etmişti. Tek tek estetik operasyonlarını açıklayan Damla Ersubaşı'nın göğüslerinin de silikon olduğunu itiraf etmişti. İşte Damla Ersubaşı'nın son hali

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan genç oyuncunun Aralık 2019'da dünyaya getirdiği kızı Zeynep Nisa'ya hamile olduğu dönemde aldığı kilolardan kısa sürede kurtuldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

6,5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu Damla Ersubaşı, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

-Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu doktora gittim diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim.

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