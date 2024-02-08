Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kiloyu nasıl verdi?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:38
Herkes onu "Sihirli Annem" dizisinde Tuğçe karakteriyle tanıdı. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olan Damla Ersubaşı, 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın gün geçtikçe daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı bir programda estetiklerini itiraf etmişti. Tek tek estetik operasyonlarını açıklayan Damla Ersubaşı'nın göğüslerinin de silikon olduğunu itiraf etmişti. İşte Damla Ersubaşı'nın son hali…