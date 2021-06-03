Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? "Gülüşü hiç değişmemiş"

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan Alina Boz'dan başkası değil. Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un çocukluk hali ilgi odağı oldu. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...