Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? "Gülüşü hiç değişmemiş"
Giriş Tarihi: 03.06.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 13:55

Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? "Gülüşü hiç değişmemiş"

Sosyal medyada ünlü isimlerin oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan 'dan başkası değil. 'nın Mahur'u ilgi odağı oldu. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım ile tanıyabilecek misiniz...

Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmemiş

Sosyal medyada ünlü isimlerin oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmemiş

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan 'dan başkası değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmemiş

'nın Mahur'u 'un çocukluk hali ilgi odağı oldu.

Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmemiş

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım ile tanıyabilecek misiniz...

Şimdilerde güzeller güzeli bir oyuncu olan bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmemiş
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA