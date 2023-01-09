Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

"HER AN EVLENEBİLİRİM"

İki aydır şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Akçıl katıldığı radyo programında "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Yanlış anlaşılmasın, başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece 'diken üzerinde yürüyormuşum' baskısı beni iki arada bir derede bıraktı. Daha zamanı değil miydi dediğim anlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok" demişti.