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Haberler Galeri Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti
Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:30

Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan geçtiğimiz mayısta boşanmıştı. Sinan Akçıl'ın adı son günlerde düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılmaya başlamıştı. Son olarak Sinan Akçıl'ın şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu söylentileri kısa sürede yalanlayan Akçıl'ın sevgilisini ikna edemediği ve Samyeli'yi kıskanan Kalaycıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği iddia edildi.

Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmışlardı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlenmişti. Ancak ikinci kez ayrılık kararı alan ünlü çift, geçtiğimiz mayısta boşanmıştı.

Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Sinan Akçıl boşanmanın ardından Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sinan Akçıl, 'Yanımdadır' şarkısında düet yapmıştığı genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliklerini doğrulamıştı.

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Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Akçıl, "Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz." demişti.

Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

"BURCU YALAN SÖYLÜYOR"

Şarkıcı, Burcu Kıratlı'nın, "Aleyna annesiyle Sinan'dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan'a, 'Abi' diyordu" cümleleri ile ilgili sorulara ise, "Bir kez geldi annesiyle zaten. Burcu yalan söylüyor. Abi falan demedi Aleyna bana" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

"HER AN EVLENEBİLİRİM"

İki aydır şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Akçıl katıldığı radyo programında "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Yanlış anlaşılmasın, başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece 'diken üzerinde yürüyormuşum' baskısı beni iki arada bir derede bıraktı. Daha zamanı değil miydi dediğim anlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok" demişti.

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