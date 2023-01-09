Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
10:30
Sinan Akçıl ikna edemedi! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan geçtiğimiz mayısta boşanmıştı. Sinan Akçıl'ın adı son günlerde düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılmaya başlamıştı. Son olarak Sinan Akçıl'ın şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu söylentileri kısa sürede yalanlayan Akçıl'ın sevgilisini ikna edemediği ve Samyeli'yi kıskanan Kalaycıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği iddia edildi.