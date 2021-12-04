Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:56Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:19
Sinan Akçıl çok net konuştu! "Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!"
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin düzenlediği gecede sahneye çıktı. Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın yakında tiyatroda seyirci karşısına çıkacağını söyledi. Ünlü müzisyen, "Eşinizin sahnede öpüşmesine izin verir misiniz?" sorusuna, verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü! Sinan Akçıl'ın açıklamasının ardından akıllara Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'ın İrfan Kangı ile öpüştüğü anlar akıllara geldi.