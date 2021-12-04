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Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:19

Sinan Akçıl çok net konuştu! "Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!"

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin düzenlediği gecede sahneye çıktı. Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın yakında tiyatroda seyirci karşısına çıkacağını söyledi. Ünlü müzisyen, "Eşinizin sahnede öpüşmesine izin verir misiniz?" sorusuna, verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü! Sinan Akçıl'ın açıklamasının ardından akıllara Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'ın İrfan Kangı ile öpüştüğü anlar akıllara geldi.

Sinan Akçıl çok net konuştu! Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!

Sinan Akçıl, Türkiye Beyazay Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği gecede konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Sinan Akçıl çok net konuştu! Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden uzaklaştırma cezası alan hayranıyla ilgili soruya; "Ben seviyorum fotoğraf çektirmeyi. Hiç de rahatsız olmuyorum. Kimse karışmasın" şeklinde yanıt verdi.

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Sinan Akçıl çok net konuştu! Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!

KIRATLI, TİYATRO SAHNESİNE ÇIKACAK

Sinan Akçıl, bir süredir ekranlardan uzak olan eşi Burcu Kıratlı'yla ilgili sorular üzerine; güzel oyuncunun yakında tiyatro sahnesine çıkacağını söyledi.

Sinan Akçıl çok net konuştu! Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!

Bunun üzerine Selen Görgüzel'in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı'nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan'dan izin aldığını hatırlatan muhabirler, Akçıl'a "Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizden izin istese, verir misiniz?" diye sordu.

Sinan Akçıl çok net konuştu! Burcu’nun sahnede öpüşmesine izin vermem!

"BÖYLE BİR ŞEY SORAMAZ"

39 yaşındaki ünlü şarkıcı, "O (Burcu Kıratlı) bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir 'evet'im yok" ifadelerini kullandı.

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