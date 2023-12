Kenan İmirzalıoğlu, Harpers'r Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year Adwards"da Yılın Erkeği ödülünün sahibi oldu. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.