Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Sinem Kobal ekranlara mı dönüyor? Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Anneliği çok seven Sinem Kobal uzuna bir süredir çocuklarıyla ilgilenirken ekranları da çok özledi. Son olarak bir dergiye poz veren Sinem Kobal'dan dönüş sinyali verildi. Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlerin üzerinde verdiği pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedi. Fit haliyle övgüleri toplayan iki çocuk annesi Sinem Kobal'ın kırmızılı pozlarına alev emojileri yağdı.