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Haberler Galeri Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal'ın dönüş projesi ne?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 14:33

Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal'ın dönüş projesi ne?

Sinem Kobal ekranlara mı dönüyor? Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Anneliği çok seven Sinem Kobal uzuna bir süredir çocuklarıyla ilgilenirken ekranları da çok özledi. Son olarak bir dergiye poz veren Sinem Kobal'dan dönüş sinyali verildi. Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlerin üzerinde verdiği pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedi. Fit haliyle övgüleri toplayan iki çocuk annesi Sinem Kobal'ın kırmızılı pozlarına alev emojileri yağdı.

Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Geçtiğimiz yıl ilk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını vermişti.

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Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

İkinci çocukları Leyla ile bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çiftten Sinem Kobal bu süreçte işine ara vermişti.

Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Sinem Kobal kırmızı tulumu ile çimlere uzandı sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Sinem Kobal’ın dönüş projesi ne?

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olmayı başardı. Doğum sonrası eski fit haline kısa sürede dönen Sinem Kobal'dan hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Oyuncu küçük kızı Leyla'nın artık 8 aylık olduğunu dile getirerek yeni projeleri değerlendireceğine yönelik sinyali vermişti.

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