Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Güzel anne Sinem Kobal tatil sezonunu açtı. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal zebra desen bikinisi ile poz verdi. Güzelliğiyle takipçilerini heyecanlandıran Sinem Kobal bikinili pozu ile güneşe "merhaba" dedi. Ünlü oyuncunun duru güzelliğine ise övgüler yağdı… İşte Sinem Kobal'ın bikinili pozu...