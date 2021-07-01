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Haberler Galeri Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 09:55

Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Güzel anne Sinem Kobal tatil sezonunu açtı. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal zebra desen bikinisi ile poz verdi. Güzelliğiyle takipçilerini heyecanlandıran Sinem Kobal bikinili pozu ile güneşe "merhaba" dedi. Ünlü oyuncunun duru güzelliğine ise övgüler yağdı… İşte Sinem Kobal'ın bikinili pozu...

Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Güzel anne Sinem Kobal tatil sezonunu açtı. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal zebra desen bikinisi ile poz verdi.

Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Doğum kilolarını kısa sürede veren Sinem Kobal fit hali ile kendine hayran bırakıyor.

Sinem Kobal tatil sezonunu iddialı açtı! Güzel anne Sinem Kobal bikinili pozu ile göz kamaştırdı...

Güzelliğiyle takipçilerini heyecanlandıran Sinem Kobal bikinili pozu ile güneşe "merhaba" dedi.

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