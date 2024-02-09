Sinem Kobal'ın annesi ile tatil pozuna "Maşallah" yorumları yağdı... Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:09
Kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftine tatilde Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da eşlik etti. Torunlarına düşkünlüğü ile bilinen Nuray Kobal daha önce kızını tatilde yalnız bırakmamıştı. Ailecek çıktıkları tatilden paylaşımları ile sosyal medyada ilgi odağı Sinem Kobal şimdi de annesi Nuray Kobal ile karesini takipçileriyle paylaştı. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile anne-kız pozuna "Maşallah" yorumları yağdı. İşte Sinem Kobal'ın güzelliği ile hayran bırakan annesi...