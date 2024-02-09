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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın annesi ile tatil pozuna "Maşallah" yorumları yağdı... Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:09

Sinem Kobal'ın annesi ile tatil pozuna "Maşallah" yorumları yağdı... Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

Kızları Lalin ve Leyla'yı da alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftine tatilde Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da eşlik etti. Torunlarına düşkünlüğü ile bilinen Nuray Kobal daha önce kızını tatilde yalnız bırakmamıştı. Ailecek çıktıkları tatilden paylaşımları ile sosyal medyada ilgi odağı Sinem Kobal şimdi de annesi Nuray Kobal ile karesini takipçileriyle paylaştı. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile anne-kız pozuna "Maşallah" yorumları yağdı. İşte Sinem Kobal'ın güzelliği ile hayran bırakan annesi...

Sinem Kobal’ın annesi ile tatil pozuna Maşallah yorumları yağdı... Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçtu.

Sinem Kobal’ın annesi ile tatil pozuna Maşallah yorumları yağdı... Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

Aile tatilinde güzel oyuncunun annesi Nuray Kobal'ın da olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

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Sinem Kobal’ın annesi ile tatil pozuna Maşallah yorumları yağdı... Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

Torunlarına düşkünlüğü ile bilinen Nuray Kobal daha önce kızını tatilde yalnız bırakmamıştı. Ailecek çıktıkları tatilden paylaşımları ile sosyal medyada ilgi odağı Sinem Kobal şimdi de annesi Nuray Kobal ile karesini takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal’ın annesi ile tatil pozuna Maşallah yorumları yağdı... Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile anne-kız pozuna "Maşallah" yorumları yağdı.

Sinem Kobal’ın annesi ile tatil pozuna Maşallah yorumları yağdı... Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal güzelliğini konuşturdu!

Kendi kişisel sayfasından kareler paylaşan Nuray Kobal'ın tatil pozlarına fit halleri ve doğal güzelliği damga vurdu...

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