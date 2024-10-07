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Haberler Galeri Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! “Bu görev benim için vatan borcu”
Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:35

Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! “Bu görev benim için vatan borcu”

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Devletin sektörün içinden birini bu göreve getirmesini çok zekice bulduğunu belirten Güven, "Devletin yetkilerini kullanarak sinemanın sorunlarını kendiniz çözün' dediler. Bu sivil ve çok demokratik bir hamle. Bu görev benim için hem çok büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk" dedi

Tuba KALÇIK
Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! Bu görev benim için vatan borcu

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Sayın Bakan bana bu görevi teklif ederken 'Bu bir vatan borcudur' dedi. Eğer bir cümlenin içinde 'vatan borcu' lafı geçiyorsa, orası sözün bittiği yerdir" diyerek ekledi: "Şimdi bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çabalıyorum."

Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! Bu görev benim için vatan borcu

Türkiye'de iz bırakan projelere imza atmış bir isimsiniz. Sektörün içinden gelmenizin yeni görevinize nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

Mutlaka katkısı olacaktır tabii. Ben bu görevde başarılı olur muyum bilmiyorum, inşallah başarılı olurum ama devletin bu yaptığını gerçekten çok zekice bulduğumu söylemek zorundayım. Bizden birini tüm yetkiyle ve tüm sorumlulukla sinemanın başına geçirdi, "Gelin siz yapın. Devletin yetkilerini kullanarak sorunlarınızı kendiniz çözün" dedi. Bu çok sivil ve çok demokratik bir hamle. Bunun için de ben seçildim. Bu benim için hem çok büyük bir onur hem de omuzlarımda çok büyük bir sorumluluk. Sayın Bakanımız bana bu görevi teklif ederken "Vatan borcu bu" dedi. Bir cümle içinde vatan borcu lafı geçiyorsa orası sözün bittiği yerdir. Şimdi bu borcu ödeme zamanı...

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Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! Bu görev benim için vatan borcu

Sinema alanında ülkemiz son yıllarda uluslararası platformlarda büyük başarılara imza atıyor. Siz Türk sinemasını bu açıdan daha da iyi yerlere getirmek için hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?
Dizilerle karşılaştırdığımız zaman ana akım sinemamızın uluslararası başarısından henüz söz etmek zor. Bu konuda yapmamız gereken çok şey var. Öncelikle ulusal sinemamızı güçlendirmek ve filmlerimizin yurt içinde başarılı olmasını sağlamamız lazım. Türkiye'de salonlarımız dolup taşarsa uluslararası başarı arkadan gelir zaten çünkü artık çok ciddi bir marketing networkümüz var. Ama uluslararası başarıdan söz etmişken 'art house' filmlerimizin festival başarılarından da bahsetmemiz lazım.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! Bu görev benim için vatan borcu

Çok iyi genç bir jenerasyon var Türkiye'de. Gerçekten çok iyi sinemacılar bunlar ve uluslararası festivallerde adlarını duyurmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıların geleceğinden şüphemiz yok. Yapmamız gereken şey onların film çekme imkanlarını geliştirmek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! Bu görev benim için vatan borcu

Yapay zeka, son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Sizce yapay zeka, sinema ve dizi sektörünü nasıl etkileyecek?
Yapay zeka diğer sektörleri nasıl etkileyecekse sinemayı da öyle etkileyecek. Yapay zeka nasıl doktorun, mühendisin, çiftçinin, işçinin, memurun kapasitesini artıracaksa sinemacının da kapasitesini artıracak. Artık filmin birçok unsuru yapay zeka marifetiyle kolayca ve hızla yapılacak. Birçok işte insan faktörü azalacak ama bu konuda da endişe edilecek bir şey yok. Yapay zeka sinemacının işini elinden almayacak ama yapay zekayı çok iyi kullanan bir sinemacı yapay zekayı kullanamayan sinemacının elinden işini kesinlikle alacak.

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