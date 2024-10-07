Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
06:35
Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! “Bu görev benim için vatan borcu”
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Devletin sektörün içinden birini bu göreve getirmesini çok zekice bulduğunu belirten Güven, "Devletin yetkilerini kullanarak sinemanın sorunlarını kendiniz çözün' dediler. Bu sivil ve çok demokratik bir hamle. Bu görev benim için hem çok büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk" dedi