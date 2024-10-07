Sinema Genel Müdürü Birol Güven GÜNAYDIN’a konuştu! “Bu görev benim için vatan borcu”

Türkiye'de iz bırakan projelere imza atmış bir isimsiniz. Sektörün içinden gelmenizin yeni görevinize nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

Mutlaka katkısı olacaktır tabii. Ben bu görevde başarılı olur muyum bilmiyorum, inşallah başarılı olurum ama devletin bu yaptığını gerçekten çok zekice bulduğumu söylemek zorundayım. Bizden birini tüm yetkiyle ve tüm sorumlulukla sinemanın başına geçirdi, "Gelin siz yapın. Devletin yetkilerini kullanarak sorunlarınızı kendiniz çözün" dedi. Bu çok sivil ve çok demokratik bir hamle. Bunun için de ben seçildim. Bu benim için hem çok büyük bir onur hem de omuzlarımda çok büyük bir sorumluluk. Sayın Bakanımız bana bu görevi teklif ederken "Vatan borcu bu" dedi. Bir cümle içinde vatan borcu lafı geçiyorsa orası sözün bittiği yerdir. Şimdi bu borcu ödeme zamanı...

