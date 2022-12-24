Sipahi’nin güzeli Özge Gürel’den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

"ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Evlendikten sonra ilk kez açıklama yapan çift bebek konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.

Çocuk düşünmediklerini dile getiren Özge Gürel, "Çocuk fikrine sıcak bakmıyoruz. Çocuk muazzam bir şey. Ama Serkan ve benim böyle bir düşüncemiz" dedi.