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Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 15:00

Sipahi'nin güzeli Özge Gürel'den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

Ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncular Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Çok uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel'den bebek açıklaması geldi. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun hayranlarını heyecanlandı. İşte Özge Gürel'in bebek açıklaması...

Sipahi’nin güzeli Özge Gürel’den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

Geçtiğimiz aylarda evlenen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Sipahi’nin güzeli Özge Gürel’den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

Gürel'in gelinliği ise uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. 6 aylık evliler Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu hayranlarının merak ettiği o konu hakkında ilk kez konuştu.

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Sipahi’nin güzeli Özge Gürel’den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

Ünlü oyuncular Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Çok uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel'den bebek açıklaması geldi. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun hayranlarını heyecanlandı. İşte Özge Gürel'in bebek açıklaması...

Sipahi’nin güzeli Özge Gürel’den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

"ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Evlendikten sonra ilk kez açıklama yapan çift bebek konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.

Çocuk düşünmediklerini dile getiren Özge Gürel, "Çocuk fikrine sıcak bakmıyoruz. Çocuk muazzam bir şey. Ama Serkan ve benim böyle bir düşüncemiz" dedi.

Sipahi’nin güzeli Özge Gürel’den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hayranları, çifte düğün hediyesi olarak Mardin Derik'te bulunan Bayır İlkokulu'nun anasınıfını yeniledi.

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