Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
15:00
Sipahi'nin güzeli Özge Gürel'den bebek açıklaması geldi! Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti... Özge Gürel: Bebek muazzam bir şey...
Ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncular Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Çok uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel'den bebek açıklaması geldi. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun hayranlarını heyecanlandı. İşte Özge Gürel'in bebek açıklaması...