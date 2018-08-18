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lakaplı sanatçı

Giriş Tarihi: 18.08.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 20:20
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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan lakaplı sanatçı , Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde .

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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki , Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. , yarın öğlen Samsun Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

ŞİŞKO NURİ LAKAPLI SANATÇI SITKI SEZGİN KİMDİR?

veya lakaplı sanatçı 1949'da Samsun'da doğdu.

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.

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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti
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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti
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lakaplı sanatçı
Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti
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