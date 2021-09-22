’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin imaj tazeledi! Bikinili pozu ile mest eden Tülin Şahin’in yeni imajına beğeni yağdı!

Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile dünyası değişen manken Tülin Şahin kendini kızına adadı. Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın babası ile yollarını ayırmış ikili kızlarının velayeti ve psikolojik şiddet iddiaları nedeni ile mahkemelik olmuştu. Tülin Şahin aldığı doğum kiloları nedeniyle Pedro de Noronha tarafından aşağılandığını açıklamış, sözleri günlerce konuşulmuştu. Zor günleri ardında bırakan Tülin Şahin şu sıralar tatilde. Kumsalda çekilmiş bikinili pozu ile "Nihayet tatil" diyen Tülin Şahin'e beğeni yağdı. Eski fit günlerine geri dönen Tülin Şahin son olarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte bikinili pozu ile övgüleri toplayan Tülin Şahin'in yeni imajı...