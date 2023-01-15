Giriş Tarihi: 15.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 09:49

Siyah mayosu ile süzülen Hülya Avşar'ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Hülya Avşar kışın da yüzmeyi ihmal etmiyor. Kapalı havuzda form tutan Hülya Avşar siyah mayosu ile adeta süzüldü. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi. Hülya Avşar havuz paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Fit vücudu ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın mayolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Hülya Avşar'ın havuz paylaşımı...