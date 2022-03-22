Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:35

Siz onu bir de makyajsız görün! 47 yaşındaki Pınar Altuğ sıfır makyaj hali ile doğal güzelliğini konuşturdu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un yıllara meydan okuyan güzelliği adeta düşman çatlattı. Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen genç eşi Yağmur Atacan ile geçtiğimiz günlerde hafta sonu kaçamağı yapan Pınar Altuğ doğa ile iç içe pozlarıyla ilgi odağı olmuştu. Pınar Altuğ son olarak ormanda yürüş yaptığı anlardan bir karesini hayranlarının beğenisine sundu. Pınar Altuğ'ın sıfır makyaj haline övgüler yağdı. İşte Pınar Altuğ makyajsız hali...