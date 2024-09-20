Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
16:03
Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak'tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses'in soyadını silen Dilan Çıtak "Mirastan vazgeçmem"
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, son olarak bindiği uçakta çıkardığı rezalet ile gündeme gelmişti. Uçağı birbirine katan, polislere hakarette bulunan Dilan Çıtak kara listeye alınmıştı. Babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Dilan Çıtak öyle ki Tatlıses soyadını bile kullanmaktan vazgeçmişti. Dilan Çıtak şimdi ise miras çıkışı ile dikkat çekti. Dilan Çıtak'ın "Miras haktır. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim" sözlerine hastanede ziyaretine bile gitmediği babası İbrahim Tatlıses'in yanıtı ne olacak merak konusu oldu...