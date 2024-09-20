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Haberler Galeri Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak'tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses'in soyadını silen Dilan Çıtak "Mirastan vazgeçmem"
Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:03

Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak'tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses'in soyadını silen Dilan Çıtak "Mirastan vazgeçmem"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, son olarak bindiği uçakta çıkardığı rezalet ile gündeme gelmişti. Uçağı birbirine katan, polislere hakarette bulunan Dilan Çıtak kara listeye alınmıştı. Babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Dilan Çıtak öyle ki Tatlıses soyadını bile kullanmaktan vazgeçmişti. Dilan Çıtak şimdi ise miras çıkışı ile dikkat çekti. Dilan Çıtak'ın "Miras haktır. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim" sözlerine hastanede ziyaretine bile gitmediği babası İbrahim Tatlıses'in yanıtı ne olacak merak konusu oldu...

Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak’tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses’in soyadını silen Dilan Çıtak Mirastan vazgeçmem

Uçak rezaleti sonrası konu mirasa nasıl geldi?

Agresif olduğunu kendi de kabul eden Dilan Çıtak son olarak bindiği uçakta çıkardığı kavga ile gündeme gelmişti.

Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak’tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses’in soyadını silen Dilan Çıtak Mirastan vazgeçmem

Sosyal medyada oldukça tepki toplayan tavırlarından sonra Dilan Çıtak, konuyu değiştirme hakkını yine babası İbrahim Tatlıses'ten yana kullandı.

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Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak’tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses’in soyadını silen Dilan Çıtak Mirastan vazgeçmem

Uçağı birbirine katan, polislere hakarette bulunan Dilan Çıtak kara listeye alınmıştı. Henüz bu konu tazeliğini korurken Çıtak'tan miras çıkışı geldi.

Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak’tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses’in soyadını silen Dilan Çıtak Mirastan vazgeçmem

Babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Dilan Çıtak, öyle ki Tatlıses soyadını bile kullanmaktan vazgeçmişti. Ciddi bir ameliyat geçiren babasını hastanede ziyaret etmeyen, Tatlıses soyadını sosyal medyasından kaldıran ve hatta kardeşi İdo Tatlıses'i de takipten çıkan Dilan Çıtak şimdi ise miras açıklaması ile dikkat çekti.

Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak’tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses’in soyadını silen Dilan Çıtak Mirastan vazgeçmem

Dilan Çıtak Tatlıses, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Bu durum maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama artı bir parantez ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim.

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