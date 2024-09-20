Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak'tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses'in soyadını silen Dilan Çıtak "Mirastan vazgeçmem"

Dilan Çıtak Tatlıses, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Bu durum maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama artı bir parantez ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim.