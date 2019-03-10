Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

"HER ŞEYİ BEN BERBAT ETTİM"

Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere." açıklaması yaparak, boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti.