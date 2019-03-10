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  • Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Sneijder'den ayrılan 'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, 9 yıllık eşi olan ile yollarını ayırma kararı aldı. Sneijder, yaklaşık 120 milyon lira tazminat ödeyecek.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 12:03
Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi.

Hollanda basınına göre; eski Galatasaraylı yıldız, boşanırken çocuğunun annesi 'ya yaklaşık 120 milyon lira ödeyecek.

Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

"HER ŞEYİ BEN BERBAT ETTİM"

Büyük aşkı ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere." açıklaması yaparak, boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti.

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Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında, tek kelime etmedi.

Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

EVLERİN HEPSİ YOLANTHE'DE KALACAK

Son takımı Katar ekibi Al-Gharafa SC'ya transfer olurken 5 milyon euro alan yıldız futbolcu, 'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 120 milyon lira ödeyecek.

Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Wesley Sneijder, oğlu Xess Xava'nın da annesi olan eşine, İbiza'daki lüks villa ile Hollanda'daki evlerinin de tapusunu verecek.

Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Wesley Sneijder'in boşanmadan önce evliliğini kurtarmaya çalıştığı ancak Yolanthe'nin, ayrılmakta kararlı olduğu da Hollanda basınının iddiaları arasında.

Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun alacağı tazminat dudak uçuklattı

Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde güzel yenge de en az yıldız futbolcu kadar sevgi kazanmıştı..

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