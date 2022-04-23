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Haberler Galeri Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! 'Can Ayşecik' güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun'dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...
Giriş Tarihi: 23.04.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 06:11

Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! 'Can Ayşecik' güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun'dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 30 yaşında evli bir genç kadın. Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş... Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu. Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! ’Can Ayşecik’ güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun’dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

Can Ayşecik büyüdü! Bir dönemin Ayşecik'i çocuk oyuncu Ecem Kanun'u gören tanıyamıyor...

Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! ’Can Ayşecik’ güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun’dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken daha 7 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor.

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Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! ’Can Ayşecik’ güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun’dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır.

Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! ’Can Ayşecik’ güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun’dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş.

Şöhrete kavuştuğunda 7 yaşındaydı! ’Can Ayşecik’ güzelliğiyle hayran bıraktı! Ecem Kanun’dan eşi ile sarmaş dolaş pozlar...

Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 30 yaşında evli bir genç kadın.

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