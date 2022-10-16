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Haberler Galeri Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!
Giriş Tarihi: 16.10.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 06:40

Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Dobralığı ve pozitif enerjisiyle herkesin sevdiği ünlü isimlerden biriydi Billur Kalkavan. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Zorlu tedavi sürecinde bile sevenlerine 'Her zaman umutlu olmalıyız' mesajını veriyordu. Son ana kadar yaşam enerjisiyle dolu olan 59 yaşındaki Kalkavan, önceki gün vefat etti. Pazartesi günü babası Nazım Kalkavan'ın yanına defnedilmesi planlanıyor. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, tedavi sürecinde onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bahadırlı, Kalkavan'ın kemoterapi sırasında vücudunda meydana gelen mantar ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Günaydın köşe yazarı Sonat Bahar, bugünkü yazısında Billur Kalkavan'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

SONAT BAHAR
Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Hayat ne kadar boş, anlamsız... Bir gün varsın, ertesi gün yok. Ve dün gerçekten kapkaranlık bir gündü. Maden kazasında giden onca can, sevgili Billur Kalkavan'ın kaybı...

Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Ama hayat bir yandan da derslerle dolu. Ölüm bu derslerin hatırlanması, geçiciliğimizin farkında varmamız için fırsat.

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Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Billur Kalkavan'la sadece dört buçuk ay önce, sevgilisi Buğra Bahadırlı ile birlikte yaşadığı evde buluşmuştuk. Kanser tedavisi olan bir kadınla sohbet etmeye gitmiştim ama o evde başka bir şeyle karşılaşmıştım.

Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Ve o anda bu şeyin ne olduğunu idrak edememiştim. Bir eve girdiğiniz anda enerjisini hissedersiniz, o evin sevgi dolu, yaşanası, yuva olup olmadığını anlarsınız ya. Öyle bir şeydi hissettiğim. O ev bir yuvaydı... Ölümcül bir hastalık tavanda asılı duruyordu ama umut doluydu o ev. Ve orayı yuva olarak ayakta tutmaya and içmiş bir adam vardı: Billur'un sevgilisi Buğra Bahadırlı...

Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Hastalığıyla mücadele eden, kafası karışık Billur'u hayata bağlayan, onu kolundan tutan, o uçurumun kenarından çekmeye çalışan kişi oydu... Bebek gibi bakıyordu ona; sırtına yastığını veriyor, ilacını hatırlatıyor, yorulduğunu gözünden anlıyordu...

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