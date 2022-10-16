Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Dobralığı ve pozitif enerjisiyle herkesin sevdiği ünlü isimlerden biriydi Billur Kalkavan. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Zorlu tedavi sürecinde bile sevenlerine 'Her zaman umutlu olmalıyız' mesajını veriyordu. Son ana kadar yaşam enerjisiyle dolu olan 59 yaşındaki Kalkavan, önceki gün vefat etti. Pazartesi günü babası Nazım Kalkavan'ın yanına defnedilmesi planlanıyor. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, tedavi sürecinde onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bahadırlı, Kalkavan'ın kemoterapi sırasında vücudunda meydana gelen mantar ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Günaydın köşe yazarı Sonat Bahar, bugünkü yazısında Billur Kalkavan'ı kaleme aldı. İşte o yazı…