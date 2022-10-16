Son ana kadar umut doluydu! Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan’ı sevgilisi Buğra Bahadırlı bir an olsun yalnız bırakmadı!

Ve o anda bu şeyin ne olduğunu idrak edememiştim. Bir eve girdiğiniz anda enerjisini hissedersiniz, o evin sevgi dolu, yaşanası, yuva olup olmadığını anlarsınız ya. Öyle bir şeydi hissettiğim. O ev bir yuvaydı... Ölümcül bir hastalık tavanda asılı duruyordu ama umut doluydu o ev. Ve orayı yuva olarak ayakta tutmaya and içmiş bir adam vardı: Billur'un sevgilisi Buğra Bahadırlı...