Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra’nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

Eski sevgilisi ve çocuğunun biyolojik babası Barış Demir'in 7 aylık bebeği intikam için kaçırdığını öne süren Dönmez, "Bu adam resmi kayıtlara göre çocuğumun babası bile değil. Bugüne kadar bir mama dahi almadı. Ben çocuğumu geri istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.