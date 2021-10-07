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Haberler Galeri Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra'nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 07.10.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 21:55

Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra'nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

Son Dakika Magazin Haberleri: ATV ekranlarının en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'un programına Barış Demir damga vurdu. 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez, dün yayınlanan bölümde 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Esra Erol, Didem Dönmez'in sözlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Bugünkü yayında Didem Dönmez, Barış Demir ile yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında ise Barış Demir, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra’nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

Son Dakika Magazin Haberleri: ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da her gün birbirinden farklı konular ele alınıyor.

Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra’nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına ise Barış Demir damga vurdu.

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Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra’nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

Dünkü yayında 18 yaşındaki Kübra Didem Dönmez, 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden genç anne, Esra Erol'dan yardım istemişti.

Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra’nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

Eski sevgilisi ve çocuğunun biyolojik babası Barış Demir'in 7 aylık bebeği intikam için kaçırdığını öne süren Dönmez, "Bu adam resmi kayıtlara göre çocuğumun babası bile değil. Bugüne kadar bir mama dahi almadı. Ben çocuğumu geri istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol’da, Kübra’nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Bugünkü yayında Didem Dönmez, Barış Demir ile yüzleşti.

Emniyet güçleri harekete geçti! Esra Erol'da, Kübra'nın bebeğini kaçıran Barış canlı yayında gözaltına alındı

SON DAKİKA