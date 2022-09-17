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Haberler Galeri Son dakika: Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi'nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! "Mavi gayet iyi"
Giriş Tarihi: 17.09.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 13:17

Son dakika: Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi'nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! "Mavi gayet iyi"

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den minik kızı Aylin Mavi'nin hastalığı hakkında son dakika açıklaması geldi. Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki Aylin Mavi'nin hasta olduğu haberleri herkesi üzmüştü. 30 yaşındaki genç anne Gamze Erçel yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in açıklaması...

Son dakika: Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! Mavi gayet iyi

2019 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Erçel ile Caner Yıldırım çifti, zor günler geçiriyor. Çiftin kızları Aylin Mavi'nin hasta olduğu haberleri sevenlerini üzdü.

Son dakika: Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! Mavi gayet iyi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den minik kızı Aylin Mavi'nin hastalığı hakkında açıklama geldi.

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Son dakika: Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! Mavi gayet iyi

Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki Aylin Mavi'nin hastalığı çiftin kızının karnındaki şişlikten şüphelenmesi ile ortaya çıkmış.

Son dakika: Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! Mavi gayet iyi

30 yaşındaki genç anne Gamze Erçel yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dakika: Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin hastalığı ile ilgili açıklama geldi! Mavi gayet iyi

İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in açıklaması...

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