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Haberler Galeri SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan'ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali'ye tepki yağdı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:46

SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan'ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali'ye tepki yağdı!

Son dakika: Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini kestiği söylenmişti... Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla ünlü bir oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini açıklamıştı. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali bugün intihara teşebbüs eden oyuncunun Hafsanur Sancaktutan olduğunu dile getirmişti. Sosyal medya intihara teşebbüs ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı konuşmuştu. Hafsanur Sancaktutan'ın sağlık durumu nasıl? Hafsanur Sancaktutan'dan son dakika videolu yanıt geldi. Hafsanur Sancaktutan bileklerini gösterdiği paylaşım ile iddiaları yalanladı. Hafsanur Sancak Tutan'ın açıklamaları ardından Bircan Bali'ye tepki yağdı.

SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’ye tepki yağdı!

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Hafsanur Sancaktutan'dan videolu yanıt geldi. Bileklerini kestiği söylenmişti... Video ile sadece zehirlendiğini açıklayan Hafsanur Sancaktutan bileklerini gösterdi. "Bu fotoğrafı paylaşmak zorunda kaldığım için üzgünüm"

SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’ye tepki yağdı!

Güzel oyuncu sağlığının iyi olduğunu belirttiği video ve fotoğrafla bileklerini gösterdi. Bircan Bali'nin intihar iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu.

Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti? Hafsanur Sancaktutan'dan iddialara videolu yanıt | Video

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SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’ye tepki yağdı!

Sancaktutan'ın yalanladığı iddiaların hemen akabinde Bircan Bali'den de jet yanıt geldi.

İşte Bircan Bali'nin açıklaması...

Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini iddia eden Bircan Bali'den yeni hamle! "HTS kayıtları gerçeği söyleyecek" | Video

SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’ye tepki yağdı!

Magazine bomba gibi düşen intihar haberi yalan çıktı.

SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’ye tepki yağdı!

Hafsanur Sancaktutan'ın hayranlarını üzen bir iddia ortaya atılmıştı.. Zehirlendiği açıklanan Hafsanur Sancaktutan gerçekte canına mı kıymak istediğini ve bileklerini kestiğini iddia eden Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali kaynağının çok güçlü olduğunu ileri sürmüştü.

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