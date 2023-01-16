Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:31
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
15:46
Son dakika: Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini kestiği söylenmişti... Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla ünlü bir oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini açıklamıştı. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali bugün intihara teşebbüs eden oyuncunun Hafsanur Sancaktutan olduğunu dile getirmişti. Sosyal medya intihara teşebbüs ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı konuşmuştu. Hafsanur Sancaktutan'ın sağlık durumu nasıl? Hafsanur Sancaktutan'dan son dakika videolu yanıt geldi. Hafsanur Sancaktutan bileklerini gösterdiği paylaşım ile iddiaları yalanladı. Hafsanur Sancak Tutan'ın açıklamaları ardından Bircan Bali'ye tepki yağdı.