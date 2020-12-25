Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

: kızlarından evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

Magazin gündemi evlilik haberi ile çalkalanıyor. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden evlendi. ile evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı dudak dudağa poz ile duyurdu. Koronavirüs nedeniyle düğün yapmayan Cemre Kemer ile Emir Medina, aile arasında düzenlenen bir davetle dün evlendi. Cemre Kemer, nikah gününün detaylarını da hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Cemer Kemer'in evlendiğini gören Özge Özpirinçci, "Aaa ne diyorsun? Tebrik ederim sizi" derken de "Şahane tebrik ederim canım" yorumunu yaptı. İşte kızlarından ...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 08:13
Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

Magazin gündemi evlilik haberi ile çalkalanıyor. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden evlendi.

Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

sevgilisi ile evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı dudak dudağa poz ile duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

Koronavirüs nedeniyle düğün yapmayan ile , aile arasında düzenlenen bir davetle dün evlendi.

Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

, nikah gününün detaylarını da hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

İşte kızlarından 'in nikahından kareler...

SON DAKİKA