Son dakika: Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer evlendi! Cemre Kemer evliliğini eşi Emir Medina ile verdiği dudak dudağa poz ile duyurdu...

Magazin gündemi son dakika evlilik haberi ile çalkalanıyor. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer evlendi. Cemre Kemer sevgilisiEmir Medina ile evliliğini sosyal medya hesabından yaptığı dudak dudağa poz ile duyurdu. Koronavirüs nedeniyle düğün yapmayan Cemre Kemer ile Emir Medina, aile arasında düzenlenen bir davetle dün evlendi. Cemre Kemer, nikah gününün detaylarını da Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Cemer Kemer'in evlendiğini gören Özge Özpirinçci, "Aaa ne diyorsun? Tebrik ederim sizi" derken Ayşe Özyılmazel de "Şahane tebrik ederim canım" yorumunu yaptı. İşte Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer'in nikahından kareler...
Giriş Tarihi: 25.12.2020
08:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
08:13
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