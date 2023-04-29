SON DAKİKA: İhanet gecesi sonrası Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması beklenirken bakın o ne paylaştı! Kadir Doğulu ile Bakü’ye uçan Neslihan Atagül’den özel poz!

Magazin gündemi bu hafta Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül haberlerine doydu! Son dakika paylaşımı yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı... Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Neslihan Atagül'ün boşanmaya karar verdiği iddia edilse de güzel oyuncu eşi ile Bakü'ye uçarken gayet keyfi yerinde görünüyordu. İhanet gecesi sonrası Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması beklenirken bakın o ne paylaştı! Eşi Kadir Doğulu ile Bakü'ye giden Neslihan Atagül'den dikkat çeken poz...