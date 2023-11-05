Giriş Tarihi: 05.11.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 07:38

SON DAKİKA: 'Reklam yüzüyüm' diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat "Oğlum sana kim bakacak" diye haykırdı...

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dün kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki kişiler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsada mahkemenin kararı belli oldu! Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İşte detaylar...