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Haberler Galeri SON DAKİKA: 'Reklam yüzüyüm' diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat "Oğlum sana kim bakacak" diye haykırdı...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 07:38

SON DAKİKA: 'Reklam yüzüyüm' diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat "Oğlum sana kim bakacak" diye haykırdı...

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dün kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki kişiler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsada mahkemenin kararı belli oldu! Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: ’Reklam yüzüyüm’ diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat Oğlum sana kim bakacak diye haykırdı...

Tutuklanan Dilan Polat'ın sesi adliye koridorlarını inletti: Oğlum sana kim bakacak!

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşamı ve harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat; haklarında başlatılan Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 16 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

SON DAKİKA: ’Reklam yüzüyüm’ diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat Oğlum sana kim bakacak diye haykırdı...

Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat- Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 18 şüpheli, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA: ’Reklam yüzüyüm’ diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat Oğlum sana kim bakacak diye haykırdı...

"BEN REKLAM YÜZÜYÜM"
Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı. Ağlayarak ifade verdiği iddia edilen Dilan Polat, aylık gelirlerinin 150- 200 bin lira arası olduğunu söylediği öğrenildi. Polat'ın, "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ’Reklam yüzüyüm’ diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat Oğlum sana kim bakacak diye haykırdı...

Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını verdikleri ileri sürüldü.

SON DAKİKA: ’Reklam yüzüyüm’ diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat Oğlum sana kim bakacak diye haykırdı...

ENGİN POLAT 10 DAKİKA SORGULANDI

Engin Polat, iddiaları reddedip; "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi. Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi.

SON DAKİKA