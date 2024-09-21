Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
11:09
SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat'a kalp masajı yaptıkları an...
SON DAKİKA: Sanat camiası şarkıcı Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı. 90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı Metin Arolat'ın ölüm kalım savaşı verdiği son anların görüntüsü ortaya çıktı... İşte Metin Arolat'a kalp masajı yapılan o anlar...