SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat’a kalp masajı yaptıkları an...

Hep gülen yüzü ve samimi, eğlenceli halleri ile tanıdığımız Metin Arolat bu defa sevenlerini hüzne boğdu. Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı. 52 yaşında aramızdan ayrılan Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı...