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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat'a kalp masajı yaptıkları an...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:09

SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat'a kalp masajı yaptıkları an...

SON DAKİKA: Sanat camiası şarkıcı Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı. 90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı Metin Arolat'ın ölüm kalım savaşı verdiği son anların görüntüsü ortaya çıktı... İşte Metin Arolat'a kalp masajı yapılan o anlar...

SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat’a kalp masajı yaptıkları an...

Hep gülen yüzü ve samimi, eğlenceli halleri ile tanıdığımız Metin Arolat bu defa sevenlerini hüzne boğdu. Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı. 52 yaşında aramızdan ayrılan Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat’a kalp masajı yaptıkları an...

90'ların sevilen şarkılarında ve birçok ünlünün klibinde imzası olan şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat’a kalp masajı yaptıkları an...

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat’a kalp masajı yaptıkları an...

Kalp masajı yapılan şarkıcı Metin Arolat'ın ölüm kalım savaşı verdiği son anların görüntüsü ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Sahnede yere yığılan Metin Arolat’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Metin Arolat’a kalp masajı yaptıkları an...

İşte Metin Arolat'a kalp masajı yapılan o anlar...

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a müdahale anı görüntüleri ortaya çıktı

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