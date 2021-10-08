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Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:28

Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias...

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünlerinden kısa bir süre sonra ilk bebekleri Hasan Mathias'ı kucaklarına almıştı. Bebeklerinin yüzünü sır gibi saklayan çift, sonunda kural bozdu. Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, 1 yaşına basan oğulları Hasan Matias'ın yüzünü sonunda gösterdi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Hasan bebek, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias...

Soner Sarıkabadayı ile Kolombiyalı güzel Madelein Lopez Camelo, geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.

Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias...

Düğünden kısa bir süre sonra ilk bebekleri Hasan Matias'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, 1 yıldır oğullarının yüzünü göstermekten çekiniyordu.

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Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias...

KURAL BOZDULAR

Hasan Matias'ın doğum gününde bu kuralı bozan Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez Camelo, oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias...

Sarıkabadayı, paylaştığı bu kareye "Bugün benim canım oğlum Hasan Matias 1 yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım. Seni çok seviyoruz." mesajını not düştü.

Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Hasan Matias...

Hasan Matias bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu, fotoğraf binlerce beğeni aldı.

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