Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:16Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:18
Soner Sarıkabadayı sır gibi sakladığı oğlunun yüzünü sonunda gösterdi! Hasan Matias 1 yaşında...
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünlerinden kısa bir süre sonra ilk bebekleri Hasan Mathias'ı kucaklarına almıştı. Bebeklerinin yüzünü sır gibi saklayan çift, sonunda kural bozdu. Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, 1 yaşına basan oğulları Hasan Matias'ın yüzünü sonunda gösterdi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Hasan bebek, sosyal medyada ilgi odağı oldu.