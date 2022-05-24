Giriş Tarihi: 24.05.2022 06:42
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
06:50
Songül Karlı sıfır makyaj hali ile öncesi-sonrası yaptı sosyal medya yıkıldı! Göğüs dekoltesini konuşturan Songül Karlı'ya "Ateş ediyorsun" yorumları...
Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, en doğal halini paylaştı. Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali ile öncesi-sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı. Derin göğüs ve sırt dekolteli farklı gömleğiyle göz kamaştıran Songül Karlı'ta "Taş bebek", "Ateş ediyorsun" yorumları yapıldı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın makyajsız hali ve sonraki büyük değişimi...